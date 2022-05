L’ANPI di Russi ricorda la figura di Fabio Pasi

L’ANPI di Russi “si associa al dolore della famiglia per la perdita del caro Fabio Pasi, compagno e professore” che è scomparso nei giorni scorsi all’età di 75 anni. “Trasferitosi a Russi a inizio anni ’80, per tanti anni ha insegnato matematica e scienze alle scuole medie: moltissimi ex studenti lo ricordano per i laboratori di geologia e soprattutto perché, a inizio percorso, usava il gioco degli scacchi per avviare i ragazzi all’ostica materia della matematica. Pasi, a Russi, ha ricoperto la carica di consigliere comunale e Assessore con deleghe, tra le altre, a cultura e istruzione e poi al bilancio. Tutti lo abbiamo conosciuto anche come dirigente della sinistra locale, ruolo nel quale si è sempre speso, spronando i più giovani a farsi carico di quei valori per i quali si è lungamente battuto. Il professor Pasi si è iscritto all’ANPI non appena l’associazione ha permesso l’adesione a chi, per ragioni anagrafiche, non aveva partecipato alla Resistenza: anche in questa sede, non ha mai fatto mancare i suoi consigli. – ricorda l’ANPI sezione Zama di Russi – Ultimamente ha scritto, in collaborazione con altri autori, diversi libri di storia locale (dal ’68 alle strade di Russi). Caro Fabio, lasci un vuoto incolmabile. Ci manchi.”