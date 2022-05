Lido di Classe. Manifestazione pacifica per chiedere tutela dei daini

S’è svolta oggi sabato 28 maggio a Lido di Classe dalle 13 alle 16 una manifestazione pacifica in viale dei Lombardi angolo via Canale Pergami. Gli organizzatori chiedono la “tutela dei daini, l’installazione di dissuasori lungo le strade e l’applicazione della legge, che prevede prioritariamente l’uso di metodi incruenti e non certo uccisioni qui o nelle altre zone di caccia dove potrebbero venir trasferiti”.

La denuncia delle associazioni animaliste parte dal comportamento della Regione E-R che, a detta degli animalisti, avrebbe impedito di seguire la discussione in aula del question time.

La protesta è stata organizzata dalle associazioni Animal Liberation, Clama Ravenna, Cruelty Free, Gruppo d’Intervento Giuridico – delegazione di Ravenna, Italia Nostra sezione di Ravenna, Oipa Italia – sezione di Ravenna, che protestano contro la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna.