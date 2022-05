Voltana. Cucciolata di gattini abbandonata vicino ai cassonetti come spazzatura. Enpa: “Hanno rischiato di essere investiti, reato da perseguire”

Dall’Enpa fanno sapere che “2 fratellini sono stati abbandonati in una scatola vicino ai cassonetti della spazzatura nei pressi della Marman, vicino al Ponte di Passogatto in via Fiumazzo a Voltana. Il ritrovamento è avvenuto sabato mattina intorno alle 9 grazie all’attenzione del signor Andrea Drei che stava percorrendo la via quando ha notato lo scatolone a margine dei cassonetti. La scatola era aperta e i gattini hanno rischiato subito di essere investiti”.

“Probabilmente – precisano da Enpa – erano stati lasciati lì da pochi minuti e se non fosse stato per il passaggio provvidenziale del signor Drei avrebbero potuto avere una fine ben peggiore. Recuperato lo scatolone con i piccoli al sicuro, sono stati immediatamente portati in infermeria per essere riscaldati e visitati. Da un primo esame sembrano godere di buona salute e sicuramente sono gattini che qualche imbecille teneva in casa e ha ben deciso di sbarazzarsene perché la cultura della sterilizzazione non appartiene a questi individui. Si preferisce sottoporre a stress e pericoli le mamme gatte per diverse volte l’anno e poi ci si libera dei cuccioli come si fa con la spazzatura”.

“Chi commette simili gesti compie un reato e come tale va individuato, perseguito e punito. Non far riprodurre gli animali è un comportamento responsabile, si dovrebbe sapere che con la sterilizzazione si evitano gravidanze indesiderate, tumori e altre gravi patologie. L’unico modo per controllare le nascite e combattere il randagismo e l’abbandono è la sterilizzazione che oggi ha un costo accessibile per tutti. Ricordiamo che l’Enpa ha diverse convenzioni in essere con i veterinari dell’Unione dei Comuni ed è sufficiente contattare i volontari per avere informazioni più dettagliate.Chi avesse informazioni utili per le indagini può scrivere alle Guardie Zoofile all’indirizzo ggzz.ravenna@enpa.org” chiudono dall’associazione.