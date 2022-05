Grave incidente stradale a Faenza, quest’oggi 30 maggio, all’incrocio tra la via Emilia e via Basiago. All’origine del sinistro vi sarebbe stato un tamponamento tra una BMW e una Ford su cui viaggiavano due donne, madre e figlia. La vettura si è ribaltata su un fianco finendo contro la rete di recinzione di una abitazione ad angolo.

Le due donne, una del 1963 e la figlia del 1997, sono state estratte dalla vettura grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, per poi essere ricoverate, dal personale del 118, al Bufalini di Cesena, una in ambulanza e l’altra in elimedica .

Anche per un passeggero 74enne che viaggiava sulla BMW è stato necessario il ricovero in ospedale. L’uomo è stato portato all’Ospedale di Faenza. Quasi illeso il figlio, che era alla guida della vettura.

Inevitabili le conseguenze sul traffico, proseguito a senso unico alternato. Lunghe file sulla Via Emlia, sia in direzione Faenza che Forlì.

Oltre a Vigili del fuoco e 118, sul posto anche la polizia locale della Romagna Faentina, per i rilievi dell’incidente e per gestire la circolazione.