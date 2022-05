Assassinio Minguzzi ad Alfonsine: l’accusa chiede l’ergastolo per tutti e tre gli imputati

È il cold case più vecchio d’Italia, cioè il mistero e caso giudiziario mai risolto da 35 anni. Ora la vicenda dell’omicidio di Pier Paolo Minguzzi, finita in tribunale con almeno 30 anni di ritardo, è a una svolta. La Pubblica accusa ha chiesto l’ergastolo per i tre imputati del delitto.

Ieri 30 maggio, dopo quasi quattro ore di requisitoria il pm Marilù Gattelli ha chiesto il massimo della pena per i tre accusati dell’omicidio di Pier Paolo Minguzzi, il carabiniere di leva a Bosco Mesola (Ferrara) sequestrato a scopo di estorsione (300 milioni di lire), zavorrato con una pesante grata e gettato nel Po di Volano a 21 anni la notte del 21 aprile 1987 mentre rincasava dai suoi familiari, facoltosi imprenditori del settore ortofrutticolo di Alfonsine.

Alla sbarra ci sono due ex carabinieri all’epoca in servizio alla caserma di Alfonsine: Orazio Tasca, 57enne originario di Gela (Caltanissetta) oggi residente a Pavia, e Angelo Del Dotto, 58enne di Palmiano (Ascoli Piceno). E infine c’è l’idraulico del paese, il 66enne Alfredo Tarroni. Per il Pm, “tutte le aggravanti sussistono: sevizie, crudeltà, motivi abbietti, minorata difesa”. Tutti per l’accusa hanno partecipato al delitto spinti da un movente economico: “Tasca è il telefonista, Del Dotto la sua ombra e Tarroni la mente”.

Nella prossima udienza, fissata per l’8 giugno, si comincerà con le arringhe degli avvocati di parte civile. In passato i tre imputati erano stati condannati, con pene già espiate, per la tentata estorsione a un altro imprenditore ortofrutticolo di Alfonsine (Contarini) sempre da 300 milioni di lire nell’ambito della quale, durante un appostamento, la notte del 13 luglio 1987 fu ucciso il carabiniere 23enne Sebastiano Vetrano originario della provincia di Caserta e in servizio a Ravenna.