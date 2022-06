Faenza Palio 2022. Bigorda d’Oro: torneo dall’esito incerto dopo le prove ufficiali

Si annuncia una giostra cavalleresca della Bigorda d’Oro all’insegna dell’incertezza. È quanto emerso dalle prove ufficiali del torneo riservato ai cavalieri giovani oppure emergenti, o, come qualcuno dice, alle “seconde monte”, che si svolgerà sabato 11 giugno alle 21.40 con le medesime modalità del Palio del Niballo sulle piste ad anello ricavate sul manto erboso dello stadio comunale in Piazzale Pancrazi. Saranno quattro i fantini debuttanti in senso assoluto, mentre il quinto cercherà di rinverdire un successo ormai datato.

Dopo una serata del lunedì di prove libere, totalmente “d’assaggio”, quella di mercoledì dedicata alle prove ufficiali non ha consentito di facilitare alcun pronostico.

I tre anni di assenza della giostra della Bigorda, causati dalla diffusione del Coronavirus, si sono probabilmente fatti sentire, per certi versi pure nel pubblico che è accorso numeroso, anche grazie all’ingresso libero, in barba alla partita della Nazionale di calcio mostrando una grande “voglia di Palio e di Bigorda”.

Lo “spettacolo” si è rivelato complessivamente modesto, sia per la qualità delle sfide a singolar tenzone sia per i tempi di percorrenza dei cavalli sul tracciato, per qualche errore di troppo al bersaglio (la mano aperta sul braccio meccanico del fantoccio del Niballo) e di approccio alla sfida vera e propria. L’impressione è che di pretattica non ce ne sia stata: tale è la situazione e così si è vista.

Questi i risultati complessivi delle due sessioni, in cui ogni binomio cavaliere-cavallo ha avuto la possibilità di percorrere due volte la pista di sinistra (quella dello sfidante di turno) e due quella di destra (quella dello sfidato) affrontando ciascuno degli altri Rioni: Rione Verde 3; Borgo Durbecco 2; Rione Giallo 2; Rione Nero 1; Rione Rosso 0 (in coda al servizio la tabella completa delle sfide).

Va ricordato che il Rione Rosso è stato costretto a sostituire il titolare Antonio Caselli a seguito di un infortunio e ha scelto il cavaliere di Tarquinia, Daniele Leri, impegnatosi da debuttante a Faenza anzitutto a conoscere lo scenario della contesa, rinunciando a partecipare alla seconda sessione di prove ufficiali.

Ci si attendeva qualcosa di più dal 42enne Daniele Maretti, esperto fantino del Rione Nero a cui nel 2001 ha consegnato il successo proprio nella Bigorda: allenatosi con encomiabile costanza per tre anni, nelle due sere di prove al campo di gara ha mostrato alcune difficoltà coi cavalli e a bersaglio. C’è però da mettere in conto che per l’11 giugno Maretti si possa presentare con ben altra prestanza.

Per quanto riguarda i cavalieri di Verde, Giallo e Borgo si può dire che tutto (o quasi) è possibile; le prove libere della serata di venerdì 3 giugno serviranno a tutti a migliorare l’intesa con i rispettivi destrieri.

Intanto la programmazione delle manifestazioni del “Niballo-Palio di Faenza” si aprirà nel pomeriggio di domenica 5 giugno con il Torneo dei Giovanissimi Alfieri e Bandieranti in Piazza del Popolo, seguito alla sera dal Giuramento dei cavalieri della Bigorda d’Oro e dalla Gara tra gli Sbandieratori Under 21 a coppie. L’appuntamento successivo sarà quello di sabato 11 giugno con la Bigorda d’Oro.

Bigorda d’Oro: cavalieri e cavalli disponibili

BORGO DURBECCO – Enrico Gnagnarella / Princesse de Rio, Artemio, Silver Wash, Boris River, Halo’s Flower

RIONE GIALLO – Gertian “Gege” Cela / Ramona Danzig, All Our Dream, Ischia Porto, Foto di Rito, Club Tropicana

RIONE NERO – Daniele Maretti / Vega Durgalesa, Tabata Taide, Golden Taty, Kelly in Black

RIONE ROSSO – Daniele Leri / Brenda Maisa, Sopran Dante, Vanilla Cream, Bonassola

RIONE VERDE – Stefano Venturelli / Green Commander, Sopran Efeso, Guaderiann, Blue Mayson, Magia dei Sapori

Risultati Prove ufficiali di mercoledì 1 giugno

Prima sessione

RIONE VERDE (Green Commander) VS RIONE ROSSO (Brenda Maisa): 13”204 VS 13”529

RIONE ROSSO (Brenda Maisa) VS BORGO DURBECCO (Princesse del Rio): 00”000 VS 12”859

BORGO DURBECCO (Princesse del Rio) VS RIONE NERO (Vega Durgalesa): 00”000 VS 13”457

RIONE NERO (Vega Durgalesa) VS RIONE GIALLO (All Our Dream): 13”495 VS 13”133

RIONE GIALLO (All Our Dream) VS RIONE VERDE (Green Commander): 13”925 VS 13”028

Seconda sessione

RIONE VERDE (Sopran Efeso) VS BORGO DURBECCO (Artemio): 13”420 VS 00”000

BORGO DURBECCO (Artemio) VS RIONE GIALLO (Ramona Danzig): 13”886 VS 00”000

RIONE GIALLO (Ramona Danzig) VS RIONE ROSSO: 12”771 (migliore tempo di tornata) VS 00”000

RIONE ROSSO VS RIONE NERO (Tabata Taide) – NULLA: 00”000 VS 00”000

RIONE NERO (Tabata Taide) – RIONE VERDE (Sopran Efeso) – NULLA: 00”000 VS 00”000