Ravenna. Festa della Repubblica, Prefetto De Rosa premia il pescatore Devis Ghetti

In occasione della Festa della Repubblica oggi, 2 giugno, il Prefetto De Rosa ha consegnato una targa in segno di riconoscenza e gratitudine al pescatore lughese Devis Ghetti che, il 28 maggio, aveva salvato un giovane precipitato con la propria auto nelle acque del Candiano.

Ghetti accortosi della vettura che stava affondando s’era tuffato in acqua e, una volta raccolto un martelletto ‘di fortuna’, ha spaccato il vetro del lunotto anteriore della vettura riuscendo poi a estrapolare dal mezzo il malcapitato.

Recentemente incontrato nel proprio ufficio, De Rosa aveva detto in merito alla vicenda: “Ho voluto incontrare Devis e tutti coloro che lo hanno aiutato per ringraziarli del grande gesto di coraggio e di adempimento del dovere senza preoccuparsi minimamente del pericolo per la propria vita. A tutti ho manifestato il mio apprezzamento e ho invitato Devis Ghetti il 2 giugno in Piazza a Ravenna per l’Anniversario della Repubblica Italiana per ricevere un pubblico encomio per il nobile gesto compiuto”.