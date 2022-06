Mr Beto rinvia l’apertura del suo spazio moda in Piazza Garibaldi a Cervia

Roberto Milano, alias Mr Beto, doveva inaugurare questa sera 3 giugno e per tre giorni il suo spazio moda in Piazza Garibaldi 1/2 a Cervia. Purtroppo per alcuni problemi tecnici intervenuti le tre serate speciali durante le quali Mr Beto doveva presentare le sue nuove creazioni, specialmente per donna – la collezione che ha chiamato evocativamente Ravenna (la città delle origini e del ritorno), Londra (la città della formazione), Milano (la città della maturità e dell’esplosione creativa) – slittano a data da destinarsi.

Roberto Milano ha 51 anni appena compiuti. È nato a Ravenna, a Ponte Nuovo. Poco più che ventenne si è trasferito in Inghilterra. Trascorsi dieci anni è rientrato in Italia. Da quasi dieci anni è Mr Beto e disegna e produce moda in maniera rigorosamente artigianale ed estremamente accurata. Lo fa a Milano, nel tempio della moda italiana. Non fa sfilate e nemmeno gli piace vendere online (“i miei vestiti bisogna toccarli, indossarli, sentirli” dice “non li puoi capire fino in fondo solo attraverso un video o una fotografia”). Fa moda praticamente su misura. Pochi capi, a volte capi unici. Usa tessuti e materiali di altre stagioni e li va a scovare nei luoghi più impensati. E poi realizza i suoi pezzi con un mix pieno di fantasia fra il modello che ha disegnato e il tessuto che ha trovato. Sempre con estrema cura, quasi maniacale. Realizza anche accessori come borse, cinture e cappelli, ma non le scarpe.