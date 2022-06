Ravennate denunciato per lesioni stradali gravi: causò incidente tra 2 moto sul passo del Muraglione

I Carabinieri di San Godenzo (comune della città metropolitana di Firenze) hanno denunciato per lesioni stradali gravi un 45enne di Ravenna che, lo scorso 28 maggio, aveva causato un incidente tra due moto sul passo del Muraglione in cui erano rimaste ferite quattro persone.

Dalla ricostruzione dell’incidente eseguita dagli agenti, che hanno utilizzato anche il filmato di una webcam montata sul casco del passeggero di uno dei due motocicli coinvolti, è emerso che il 45enne (alla guida di una potente BMW) con a bordo la propria compagna nel reimmettersi sulla SS 67 in direzione San Godenzo, dopo una breve sosta all’altezza del bar del Muraglione, non s’era accorto del sopraggiungere di una Yamaha con a bordo un 23enne riminese e la sua ragazza. Inevitabile l’impatto e la caduta al suolo di tutti e quattro i centauri, con conseguenze particolarmente gravi per il 23enne, elitrasportato all’ospedale di Careggi.

Il ragazzino è tuttora ricoverato in prognosi riservata, seppur non in pericolo di vita, per numerose fratture ed un versamento polmonare. Nell’incidente hanno riportate fratture, con prognosi di 30 giorni per entrambi, anche il denunciato e la passeggera della Yamaha mentre, la passeggera della BMW, se l’è cavata con 7 giorni in virtù di lievi contusioni.