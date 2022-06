Giornalismo romagnolo in lutto per la morte di Valter Guagneli

Il mondo del giornalismo romagnolo piange la scomparsa di Valter Guagneli, storica penna dello sport regionale che si è arreso dopo una lunga malattia neurologica che già da tempo lo aveva costretto a ritirarsi a vita privata (da diversi anni era ricoverato in una struttura di Longiano). Nato a Ravenna il 5 luglio del 1950, Valter negli ultimi anni della sua vita aveva scelto Cesenatico come paese in cui vivere.

La sua carriera giornalistica era stata vissuta in gran parte nella redazione sportiva de “L’Unità” – i primi anni a Ravenna, nella redazione di via Pascoli, storica sede del PCI – dove si era occupato in particolare di automobilismo e motociclismo, ma anche di calcio. Grande amico di Tinin Mantegazza, per un periodo aveva collaborato con lui alla gestione del teatro comunale di Cesenatico. È stato anche presidente del Gruppo dei giornalisti sportivi dell’Emilia-Romagna. Lascia la moglie Rossella e il figlio Lorenzo.

Camera ardente per l’ultimo saluto a Valter Guagneli lunedì 6 giugno dalle 14 alle 17 all’ospedale di Cesenatico. Poi cerimonia di inumazione al cimitero di Campiano.