“Un poster per la pace” dei Lions di Russi: vincitori Putzulu, Bambace e Pleadi

Sono stati consegnati sabato 4 giugno presso la scuola media Baccarini di Russi, i riconoscimenti del concorso internazionale “Un poster per la pace”, organizzato dal Lions Club russiano fin dal 1997, che quest’anno aveva come titolo “Siamo tutti connessi”. “Hanno preso parte al concorso ben 162 elaborati – dichiara il presidente del locale Lions club Giancarlo Gardella -, di questi ne abbiamo selezionato 25 ai quali sono stati consegnati i diplomi di merito, mentre i primi tre classificati hanno ricevuto la targa dei vincitori. Ci tengo a ringraziare oltre ai tantissimi ragazzi che hanno partecipato, anche la dirigente dell’istituto Nadia Gardini e le professoresse Anna Maria Venturelli, Lorella Frega, Laura Mengolini e Daniela Ballanti per la preziosa collaborazione”.

I vincitori della 25^ edizione del concorso: Martina Pleadi terza classificata, Angela Bambace seconda classificata e Simone Putzulu primo classificato. Durante la mattinata il Lions Club di Russi ha ufficializzato anche la donazione di tavoli da esterno e materiali sportivi per le palestre, distribuiti nelle scuole di Russi Godo e San Pancrazio, per un importo complessivo di circa 3.000 euro. All’incontro erano presenti anche i soci del club russiano Patrizia La Nigra e Pier Giorgio Ballanti.