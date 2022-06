Visita del Prefetto Castrese De Rosa all’Istituto Persolino Strocchi

L’Istituto Persolino Strocchi ha accolto il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, in visita presso la sede Persolino in via Firenze 194. Numerosi gli ospiti che, accompagnati dal Dirigente Scolastico Daniele Gringeri, dalla prof.ssa Selli, dal prof. Montanari e da Eraldo Tura, presidente della fondazione Caldesi ed ex docente dell’Istituto, hanno compiuto un itinerario di visita del Persolino, soffermandosi in particolar modo tra i variopinti viali del roseto Raffaele Bazzocchi ed all’interno della cantina didattico sperimentale “Leonardo da Vinci”. Agli ospiti sono state illustrate le attività ed i progetti che vengono svolte all’interno dell’istituto Persolino Strocchi.

I rappresentanti delle forze dell’ordine di Ravenna, di Faenza e di Lugo, il Sindaco di Faenza ed i componenti della sua giunta, nonchè Eleonora Proni, presidentessa dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, hanno espresso tutti parole di apprezzamento e congratulazione nei confronti della comunità scolastica dell’Istituto Persolino Strocchi che con impegno e dedizione accompagna gli studenti verso un percorso di crescita e formazione, offrendo strumenti e risorse declinati a favorire l’apprendimento.

Il Dirigente Scolastico, nell’esprimere soddisfazione per l’incontro, ha ringraziato, a nome dell’intera comunità scolastica, gli ospiti per le parole di stima ricevute.

Il Prefetto di Ravenna, all’esito della visita, ha inoltrato una lettera con la quale ha ringraziato la scuola “per la disponibilità e la calorosa accoglienza riservata” ed ha rinnovato a tutto il personale scolastico i suoi personali “sentimenti di ammirazione e vivo apprezzamento per l’impegno quotidiano e lo sforzo profuso finalizzato a garantire un futuro lavoro ai nostri ragazzi”.