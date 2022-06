Grave incidente stradale a Russi, in Via Cortina Vecchia, nel cuore della notte appena trascorsa. Nell’affrontare una curva, un 45enne, residente in zona, ha perso il controllo della Lancia Musa di cui era alla guida. La vettura è finita del fossato a lato strada ed è poi cappottata su se stessa, diverse volte.

Sul posto sono accorsi il personale del 118, con ambulanza ed auto con il medico a bordo, e i vigili del fuoco. Il 45enne, che ha riportato ferite molto gravi, è stato sedato e trasportato al Bufalini di Cesena, dall’elimedica giunta da Bologna.

Foto 3 di 3





Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Russi per effettuare i rilievi del sinistro stradale.