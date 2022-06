Verso le 11 di lunedì 6 giugno 2022 un residente in via Caduti della Libertà a Barbiano di Cotignola ha notato cavi dell’alta tensione rotti pendere nel passaggio a livello, lanciando subito l’allarme alle forze dell’ordine locali. Un portavoce della Polizia Locale della Bassa Romagna riferisce che, a causare la rottura dei cavi, potrebbe essere stato un autocarro dotato di gru transitato in mattinata.

Gli operai ferroviari sono tutt’ora al lavoro per raccogliere i cavi pendenti e fare in modo che la circolazione della tratta ferroviaria Lugo-Bologna possa riprendere correttamente.

Foto 3 di 3





In mattinata sono stati registrati rallentamenti e il traffico è stato anche interrotto.