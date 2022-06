Faenza, modifiche alla viabilità in via Cavour per lavori in corso

Per lavori in un edificio privato in città, è stata emessa una ordinanza per alcune modifiche alla viabilità nei giorni 7, 14 e 21 giugno, dalle 18 alle 24.

Nello specifico, in via Cavour, nel tratto compreso tra piazza Santa Maria Foris Portam e l’intersezione con via Orto Sant’Agnese, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Per i veicoli che circolano in via Cavour, con direzione di marcia Ravenna-Firenze, obbligo di svolta a destra o a sinistra all’intersezione tra le vie Cavour, Fiera e Tonducci. Dall’obbligo sono esclusi i mezzi di soccorso e veicoli diretti nel tratto di via Cavour compreso tra l’incrocio di via Cavour-Fiera-Tonducci e piazza Santa Maria Foris Portam.

Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli circolanti in piazza Santa Maria Foris Portam e diretti su via Cavour. Divieto di svolta a sinistra all’intersezione tra le vie Cavour-Fiera-Tonducci per i veicoli che circolano in via Tonducci con direzione di marcia Forlì-Bologna, eccetto i mezzi di soccorso e quelli diretti nel tratto di via Cavour compreso tra l’incrocio Cavour-Fiera-Tonducci e piazza Santa Maria Foris Portam. Obbligo di proseguire dritto in viale Stradone all’intersezione con via Cavour, eccetto mezzi di soccorso e per i veicoli diretti in via Orto Sant’Agnese e nel tratto di via Cavour compreso tra l’intersezione con viale Stradone e l’incrocio con via Orto Sant’Agnese.