Sole24Ore, le migliori province per qualità di vita: Ravenna 3^ per il benessere dei giovani, 22^ per i bimbi e 27^ per gli anziani

Quali sono le migliori province italiane in termini di qualità della vita per bambini, giovani e anziani? La risposta ce la fornisce l’analisi del Sole24Ore basata su 12 parametri statistici forniti da Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne, Iqvia, e presentata in occasione del Festival dell’Economia di Trento.

Sul podio troviamo così Aosta per i più piccoli, Piacenza per i giovani e Cagliari per gli anziani. In queste classifiche – che valgono quel che valgono – stavolta Ravenna non sfigura.

BENESSERE PER I PIÙ PICCOLI 0-10 ANNI

Le prime 5 province in questa categoria sono Aosta, Arezzo, Siena, Firenze e Udine. Per la cronaca all’ultimo posto c’è Foggia. Se Aosta ha ottenuto un punteggio pari a 596,9 Foggia si è fermata a 250,7, cioè assai meno della metà. In questa categoria Ravenna è al 22° posto con punteggio 446,5 giudicato dagli estensori della ricerca “sopra la media”. In regione prima di noi solo Parma (12° posto) e Ferrara (14° posto).

BENESSERE PER I GIOVANI DA 18 A 35 ANNI

Le prime cinque province sono Piacenza, Ferrara, Ravenna, Vercelli, Cremona. L’ultima della classifica è la provincia del Sud Sardegna. Se la prima della classe ha un punteggio pari a 590,8 il fanalino di coda si ferma a 344,7. Ravenna che sale sul podio al terzo posto ottiene un punteggio di 561,1. Anche anno scorso Ravenna aveva brillato in questa categoria.

BENESSERE PER GLI ANZIANI OVER 65

Le prime cinque province secondo la statistica Sole24Ore sono Cagliari, Bolzano, Trento, Roma e Nuoro. All’ultimo posto abbiamo Pistoia. Se Cagliari totalizza 590,3 di punteggio, Pistoia si ferma a 276,8. Ravenna è in 27^ posizione con un punteggio di 438,7 giudicato sempre “sopra la media”. In regione fanno meglio di Ravenna solo Parma (10° posto), Bologna (19° posto) e Modena (25° posto).