A Le Maioliche di Faenza arriva “Caroline’s cart”, nuovo carrello per i bambini con disabilità

Un momento di incontro per parlare di disabilità e di come affrontarla anche con gesti quotidiani come fare la spesa. Mercoledì 8 giugno alle 11 all’ipercoop Le Maioliche di Faenza, si terrà l’appuntamento per l’arrivo nel punto vendita di Coop Alleanza 3.0 di un carrello per la spesa “Caroline’s cart”. Coop Alleanza 3.0, da un’idea di “Il sorriso di Giada Odv”, in collaborazione con l’associazione San Filippo Fighters, inaugura un carrello “Caroline’s Cart” per dare la possibilità alle famiglie con bimbi speciali di fare comodamente la spesa tutti insieme.

Il “Caroline’s Cart” infatti – dal nome della figlia della sua inventrice – è caratterizzato da un sedile molto grande sul davanti. Con il Caroline’s Cart è possibile trasportare una persona con bisogni speciali attraverso il negozio durante la spesa, senza dover manovrare una sedia a rotelle e un carrello della spesa tradizionale allo stesso tempo.

All’appuntamento delle 11, oltre ad un rappresentante dell’amministrazione comunale parteciperanno Magdalena Glusek, associazione San Filippo Fighters, Pamela Zingale, associazione Il Sorriso di Giada Odv, Ilaria Visani, presidente Zona Soci Coop e Vito Magarelli, direttore di Area Romagna della Cooperativa.