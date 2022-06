Nuovo direttivo per l’U.O.E.I. Faenza. Pier Giorgio Gulmanelli confermato presidente

Tante conferme per l’associazione U.O.E.I. (Unione Operaia Escursionisti) Faenza APS dopo le elezioni del Consiglio Direttivo e degli Organi statutari per il triennio 2022-2025. A seguito dell’Assemblea dei soci e della prima riunione del Consiglio Direttivo uscito dalle elezioni, sono stati definiti gli incarichi.

Pier Giorgio Gulmanelli è stato riconfermato presidente della sezione U.O.E.I. di Faenza, che conta oltre 700 soci e opera in vari campi, dall’escursionismo, allo sci, all’organizzazione della 100 km del Passatore, a turismo e cultura, alla gestione della casa Uoei di Fontana Moneta sull’Appennino e tante altre attività, tra cui la Festa della Montagna. Per Gulmanelli è il terzo mandato consecutivo al vertice dell’associazione.

Lavoreranno con lui nel Consiglio Direttivo: Anna Maria Vignoli (vicepresidente vicario), Stefano Montanari (secondo vicepresidente), Pietro Cavina (segretario), Maria Teresa Villa (cassiere), Giuseppe Sangiorgi (addetto stampa), Alessandro Bubani, Cristian Buranti, Luciano Dumini, Alessandro Gallegati, Mirella Venturi.

A comporre il collegio dei probiviri sono stati designati: Romano Morelli (presidente), Rosanna Gardella e Franco Locatelli.

“Ringrazio per la fiducia che è stata rinnovata a questo gruppo di lavoro – dice il presidente Gulmanelli – Ci attendono importanti impegni e nuovi progetti per coinvolgere di più i giovani ad apprezzare la montagna e la natura. Nel 2022 ricorrono i 110 anni dalla fondazione dell’associazione, che vuole rimanere un punto di riferimento in città per tutti coloro che amano l’ambiente”.