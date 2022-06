Ravenna, i lavori del Consiglio comunale: approvato l’OdG “Ravenna città libera dal fumo”

Nella seduta di ieri 7 giugno il consiglio comunale di Ravenna ha approvato all’unanimità le delibere: “Approvazione della convenzione tra il comune di Ravenna e l’Enpa-sezione provinciale di Ravenna per la gestione di alcune colonie feline del territorio comunale e per l’utilizzo del cosiddetto Parco Enpa all’interno del canile comunale”; “Accettazione contestuale alla cessione gratuita di aree destinate a strade, parcheggi, verde e verde con laminazione in via Piangipane a Piangipane”; “Manifestazione di volontà all’acquisizione gratuita di un’area di terreno necessaria all’ampliamento dell’area sportiva del centro comunale per il calcio di Sant’Alberto, in via Nigrisoli 149”.

La delibera “Accettazione contestuale alla cessione gratuita di aree destinate a strade, parcheggio, verde, impianto di sollevamento e vasche di prima pioggia in via Romea nord (zona Bassette ovest)” è stata approvata con 22 voti favorevoli e 4 astenuti.

Infine l’ordine del giorno presentato da Ravenna Coraggiosa “Ravenna città libera dal fumo” è stato approvato con 22 voti favorevoli e 2 astenuti.