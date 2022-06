Il 118 segnala un gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi 8 giugno sulla statale Romea, all’altezza di Marina Romea davanti al Ristorante Ca’ del Pino. Intorno alle 16.15 un autoarticolato proveniente da nord, che viaggiava in direzione di Ravenna, ha preso in pieno un’auto che era ai margini della stessa carreggiata e che – a quanto sembra dalle prime ricostruzioni – probabilmente aveva iniziato un’inversione di corsia ma trovandosi poco dopo una curva non ha visto il camion arrivare.

L’auto è stata sbalzata nel fossato della carreggiata opposta e l’uomo che si trovava al volante, un uomo di 86 anni, è rimasto incastrato fra i rottami e ha perso la vita nel tremendo impatto. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

Foto 3 di 4







Sul luogo dell’incidente oltre ai mezzi del 118 e l’elisoccorso, che però non ha fatto in tempo a intervenire, sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Ravenna, per i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente e per la gestione della viabilità. Presenti anche le squadre Anas per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

La viabilità è stata interrotta. Le deviazioni sono segnalate in loco.