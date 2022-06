Cielo coperto, con possibili lievi piogge, in provincia di Ravenna, oggi, venerdì 10 giugno. Le previsioni meteo del sito Arpae Emilia Romagna inquadrano una situazione di nuvole, con alcuni piovaschi, soprattutto nelle zone collinari, per la prima parte della giornata, per poi virare verso cielo velato nel pomeriggio e sempre più sereno nella nottata.

Il mare sarà mosso in mattinata, poco mosso al pomeriggio, con aumento del moto ondoso nella notte.

Le temperature massime raggiungeranno i 27 gradi sulla costa e i 23 sui rilievi.

Il sole sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:52.