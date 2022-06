Domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 si vota per i referendum sulla giustizia: informazioni utili dai comuni per i cittadini

Domenica 12 giugno gli elettori sono chiamati in ogni comune a votare per i 5 referendum sulla giustizia. Si vota nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Nella nostra provincia, nel solo comune di Riolo Terme si vota anche per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Qui di seguito alcune informazioni fornite dai comuni.

COMUNE DI RAVENNA

Domenica 12 giugno l’ufficio elettorale del Comune pubblicherà sul sito istituzionale, al link https://bit.ly/referendumcomra e sulla home page www.comune.ra.it i dati relativi all’affluenza degli elettori al voto per i cinque referendum abrogativi. È previsto che i dati sulle affluenze siano rilevati alle 12, alle 19 e a chiusura dei seggi. Le operazioni di voto inizieranno alle 7 e termineranno alle 23 e potranno votare i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ravenna che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 12 giugno 2022. Gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza dell’orario stabilito saranno ammessi a votare.

Per votare gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale, unitamente alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia. Per chi avesse bisogno di un duplicato della tessera elettorale, si ricordano i giorni e gli orari delle aperture straordinarie disposte appositamente.

Sportello elettorale di Ravenna nel salone dell’anagrafe: aperto oggi, venerdì 10 giugno: 8 – 18 (orario continuato); sabato 11 giugno: 8 – 18 (orario continuato); domenica 12 giugno: 7 – 23 (orario continuato per tutta la durata delle votazioni). Nella giornata di domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 è previsto anche il servizio straordinario per il rilascio della Carta di Identità.

Ecco gli Sportelli degli Uffici decentrati. Ufficio di via Maggiore 120: sabato 11 giugno: 8/13 e domenica 12 giugno: 7.30/13.30 con orario continuato; tel. 0544/482043-482044.

Ufficio di via Aquileia 13: sabato 11 giugno: 8/13 e domenica 12 giugno: 7.30/13.30 con orario continuato; tel. 0544/482323-482509.

I seguenti uffici del forese effettueranno regolare apertura sabato 11 giugno e saranno aperti in via straordinaria domenica 12 giugno dalle 7.30 alle 13.30 per il rilascio di duplicati tessere elettorali ed eventuali documenti di identità:

Ufficio Sant’Alberto – via Cavedone 37: 0544/485690-485691

Ufficio Mezzano – piazza della Repubblica 10: 0544/485670-485671

Ufficio Piangipane – piazza XXII Giugno 6: 0544/485750-485751

Ufficio Roncalceci – via Sauro Babini 184: 0544/485710-485711

Ufficio San Pietro in Vincoli- via Pistocchi 41/a: 0544/485772-485773

Ufficio Castiglione – via Vittorio Veneto 21: 0544/485731-485732

Ufficio Marina di Ravenna – Largo Magnavacchi 5 (ex p.le Marinai d’Italia): 0544/485791-485793

La reception di via D’Azeglio 2 rimarrà invece aperta per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali sabato 11 giugno dalle 8 alle 13 e domenica 12 giugno dalle 8 alle 20.

Disabili e persone anziane con difficoltà di deambulazione, che non hanno ricevuto la tessera elettorale, possono telefonare all’Ufficio elettorale per chiederne la consegna al proprio domicilio.

COMUNE DI FAENZA

Domenica 12 giugno dalle 7:00 alle 23:00 si vota per i referendum popolari abrogativi. Per votare l’elettore deve esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento personale (carta d’identità, patente di guida o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato da una Pubblica Amministrazione). Nel caso la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento di tutti gli spazi relativi alla certificazione del voto occorre, prima di presentarsi al seggio, richiedere una nuova tessera elettorale presso l’Ufficio Elettorale.

Affinché il referendum sia valido, deve recarsi alle urne il 50% più uno degli aventi diritti al voto. Le operazioni di scrutinio avranno inizio domenica 12 giugno subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti per ciascun referendum.

Per votare, è necessario recarsi presso la sezione indicata sulla tessera elettorale personale. Soltanto gli elettori che hanno ricevuto un tagliando di aggiornamento da parte del Comune prima delle votazioni, indicante la nuova sezione di appartenenza, dovranno recarsi all’indirizzo che risulta dal tagliando. Gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza degli orari stabiliti saranno ammessi a votare nell’ordine in cui si sono presentati. Inoltre, al fine di assicurarsi gli adempimenti relativi alle tessere elettorali e per evitare possibili disagi agli elettori, l’Ufficio Elettorale sarà aperto in via straordinaria da venerdì a sabato, dalle 8:30 alle 18:00 e domenica (giorno di votazione) dalle 7:00 alle 23:00.

Sul sito del Comune di Faenza – nella sezione “Elezioni” – si possono trovare molte altre informazioni come le sedi di seggio, le ubicazioni delle sezioni, le sedi di seggio senza barriere architettoniche, i dati delle precedenti elezioni, le modalità di richiesta del voto a domicilio e del voto assistito.

All’elettore saranno consegnate cinque schede di colore diverso (fucsia, arancione, giallo, grigio, verde), una per ciascun quesito referendario. Su ogni scheda vengono riportati il numero del referendum nonché la rispettiva denominazione e il quesito. Ciascun elettore ha diritto di esprimere il voto, con la matita copiativa, tracciando un segno sul riquadro corrispondente alla risposta da lui prescelta: votando “SI”, il cittadino esprime la volontà di abrogare le norme sottoposte a referendum; votando “NO” esprime la volontà di mantenere in vigore le norme sottoposte a referendum. È possibile ritirare, e quindi votare, anche solamente la scheda per uno o per alcuni dei quesiti referendari.

Gli elettori del Comune di Faenza per i referendum popolari abrogativi sono 43.884 di cui 21.238 sono uomini e 22.646 donne. Gli elettori residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali del Comune di Faenza che voteranno per corrispondenza sono 982 uomini e 989 donne. Gli elettori che voteranno per la prima volta sono 886, di cui 455 uomini e 431 donne. Gli ultracentenari che voteranno sono in tutto 29 (9 uomini e 20 donne) e l’elettrice più “esperta” è nata il 13/10/1910 (111 anni).

COMUNE DI CERVIA

In occasione dei Referendum del 12 giugno 2022 gli elettori di Milano Marittima per l’esercizio del diritto al voto dovranno recarsi presso la Scuola elementare “G. Mazzini” in Via Jelenia Gora n.1. I seggi elettorali di Milano Marittima n. 17 e n.18 sono stati trasferiti dal Palazzo dei Congressi via Jelenia Gora, 12, in cui si trovavano precedentemente, alla Scuola elementare “G. Mazzini” in Via Jelenia Gora n.1 con l’approvazione della Commissione Elettorale Circondariale di Ravenna.