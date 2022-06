Giro d’Italia Under 23. Sabato 11 giugno in provincia passa la prima tappa da Gradara ad Argenta: modifiche alla viabilità

Sabato 11 giugno, dalle ore 14 circa, è previsto il passaggio nel territorio della nostra provincia, della prima tappa (da Gradara ad Argenta) della manifestazione ciclistica Giro d’Italia U23. Il passaggio della tappa avrà un impatto significativo sul nostro territorio in quanto la manifestazione ciclistica attraversa l’intera provincia di Ravenna.

Tutte le strade interessate dal tracciato saranno temporaneamente interrotte al transito di tutti i veicoli (compresi cicli e motocicli) a partire da 30 minuti prima del transito della “carovana di gara” per poi essere immediatamente riparte dopo il transito del veicolo di “fine gara”.

Si stima quindi una temporanea interruzione del traffico per almeno un’ora su tutte le strade provinciali elencate:

n. 32 Confine – Crociarone- Salara e Ruggine, (zona di Pisignano)

n. 64 Congiunzione Matellica, (zona di Cannuzzo)

n. 33 Mensa Matellica, (zona di Mensa Matellica)

n. 254R Di Cervia, (zona di Casemurate)

n. 53 Budria e del Castello, (zona di Ducenta)

n. 40 Rampina Taverna, (zona di Coccolia)

n. 34 Di Roncalceci, (zona di San Pietro in Trento)

n. 4 Prada, (zona di Prada)

n. 302 R Brisighellese Ravennate, (zona di Prada, Fossolo)

n. 20 Rugata Madrara, (tutta)

n. 8 Canale Naviglio (1° tratto), (da zona di Cotignola a incrocio bar di Sant’Andrea)

n. 55 Ponte Sant’Andrea, (tutta)

n. 7 San Silvestro Felisio, (zona di Felisio)

n. 10 Canale di Solarolo, (da Felisio verso Solarolo)

n. 22 Pilastrino San Mauro, (da Solarolo verso Bagnara di Romagna)

n. 21 Delle Ripe (da Bagnara di Romagna verso Mordano),

n. 12 Massalombarda (Santa Lucia), (verso Massalombarda)

n. 253 R San Vitale, (zona Massalombarda)

n. 13 Bastia, (da Sant’Agata verso Lavezzola)

n. 610 Selice (zona di Lavezzola fino a innesto SS 16 Adriatica)

Inoltre sarà interrotta anche la SS. 16 Adriatica all’altezza di Lavezzola e la SS 67 Ravegnana all’altezza di Coccolia.

Dalla tabella di marcia si prevede che la corsa entri nel nostro territorio provinciale alle ore 14.00 dalla rotonda di Cervia-Pisignano (Ex SS 71 bis incrocio SP 32 Confine Crociarone) ed esca alle ore 16.00 circa da Lavezzola verso Ferrara. La chiusura temporanea scatterà con 30 minuti di anticipo rispetto all’avanzamento dei corridori lungo il tracciato di gara, in un arco temporale compreso tra le ore 13.30 (zona di ingresso a Pisignano-Cervia) fino alle ore 16.30 (zona di uscita a Lavezzola in direzione Argenta).

Sul posto le strade saranno interrotte mediante presidi da parte del personale di assistenza dell’organizzazione e delle Forze dell’Ordine che potranno fornire ulteriori indicazioni agli utenti.