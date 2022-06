Russi, grave un 30enne in sella a una moto finita contro un mezzo agricolo

Intorno alle ore 19 di oggi 10 giugno su via Madrara fra Russi e Cotignola, all’altezza del civico 53, una Kawasaki con in sella un uomo di 30 anni è andata a sbattere contro un trattore che svoltava in una carraia. In seguito all’urto il motociclista è stato sbalzato oltre il trattore ed è finito nel fosso. Immediati i soccorsi sono giunti sul posto con ambulanza ed elimedica. Dopo averlo a lungo stabilizzato, i sanitari lo hanno trasportato al Bufalini di Cesena in elicottero, in gravi condizioni. Il conducente del mezzo agricolo non ha riportato ferite. Sul posto la Polizia locale della Romagna faentina per i rilievi di legge. Via Madrara è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per diverso tempo.