A Cervia l’8° Summer Cup Memorial Matteo Paolini

Al via ieri l’8º torneo internazionale Summer Cup Memorial Matteo Paolini, che si svolge dal 10 al 12 giungo su diversi campi sportivi di Cervia e Cesenatico. Dopo il successo dell’11° torneo Romagna Cup che ha visto la presenza di 6.000 persone, un’altra grande manifestazione calcistica organizzata da Adriasport. Saranno tre giorni di gare per un totale di oltre 4.000 arrivi e circa 8.000 presenze turistiche, 50 le strutture ricettive coinvolte che ospiteranno gli atleti, da Lido di Savio fino a Gatteo Mare. Un evento come sempre organizzato da Adriasport all’insegna dell’amicizia e del FairPlay, che vedrà partecipare alla competizione diverse società italiane dalla categoria Pulcini ai Primi Calci.

La prima giornata come di consueto ha avuto inizio allo Stadio dei Pini “G. Todoli” di Cervia con la consegna di un riconoscimento a tutti i partecipanti, per poi concludersi allo Stadio “Moretti” di Cesenatico con la sfilata delle squadre partecipanti, il saluto delle autorità, per poi terminare con un bellissimo spettacolo pirotecnico. Il secondo evento, organizzato in ricordo di due giovani ragazzi scomparsi prematuramente nel 2019 a causa di un incidente stradale. Dopo il memorial Francesco Rossi, si vuole infatti ricordare in questo torneo Matteo Paolini. L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Cervia e di Cesenatico.