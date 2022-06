Brisighella si aggiudica 300mila euro dalla Regione per ristrutturare la piscina delle Terme

Brisighella tornerà ad avere la piscina e il relativo bar funzionanti. Si tratta della struttura sportiva legata al centro termale, ormai chiusa da anni e che tornerà a nuova vita grazie al contributo regionale che il Comune, come parte dell’Unione della Romagna Faentina, è riuscito ad aggiudicarsi per riqualificare un luogo di aggregazione per i brisighellesi, soprattutto i più giovani.

“Care concittadine e cari concittadini – scrive il sindaco Massimiliano Pederzoli su facebook -, a seguito della presentazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, del progetto di ristrutturazione della piscina delle terme sul bando per lo sport della RER, la Regione stessa ha riconosciuto la validità dell’iniziativa pari a 320.000 euro finanziandola con la somma di 300.000 euro”.

“Sottolineo – prosegue il sindaco – che una volta ultimati i lavori, l’area, unitamente alla ristrutturazione del bar della piscina, tornerà ad essere luogo di aggregazione per tanti cittadini e turisti, ma soprattutto per i nostri giovani che da anni non hanno più un luogo dove trascorrere serenamente l’estate”.