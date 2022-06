Crollo di una porzione di soffitto alla piscina comunale, nessun ferito: i tecnici al lavoro per la sicurezza dell’impianto

Questa mattina 11 giugno intorno alle 11.15-11.20 è crollata una cospicua porzione dell’intradosso di parte del solaio di copertura della piscina comunale: nello specifico, la zona interessata è quella antistante la testata della vasca da 25 metri, dove di solito si fa riscaldamento prima di entrare in acqua. Fino a pochi istanti prima del crollo erano presenti nell’area del crollo una dozzina di bambini della Libertas e dell’Uisp. Per un caso fortuito e fortunato quindi non ci sono stati feriti e nessuno si è fatto male. Ma le conseguenze potevano essere ben peggiori.

Appena saputo dell’accaduto sono intervenuti i tecnici del Comune di Ravenna, mettendo in sicurezza l’area, con sopralluogo dell’edilizia pubblica che ha valutato la situazione e controllato anche altre aree dell’impianto. Oggi pomeriggio comincia l’intervento di manutenzione. A breve il Comune di Ravenna dovrebbe rilasciare una nota ufficiale. I gestori della struttura hanno fatto sapere che la parte interessata dal crollo non aveva presentato elementi di criticità e non sono emersi problemi durante l’ultima verifica manutentiva di settembre.

“Un episodio di assoluta gravità, sul quale il sindaco de Pascale non può restare in silenzio. – ha subito commentato Veronica Verlicchi della Pigna – Le famiglie che affidano i propri bambini e i propri ragazzi per l’attività di nuoto devono poter contare sulla sicurezza della struttura che li ospita. Lo stesso per gli istruttori e le persone che a vario titolo lavorano all’interno dell’impianto natatorio comunale. Chiediamo, pertanto, al sindaco de Pascale di disporre l’immediata chiusura della piscina allo scopo di effettuare i dovuti accertamenti sull’accaduto e per verificare lo stato complessivo della struttura.” La Pigna afferma che provvederà a segnalare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria.