Da Pisignano 850 euro per finanziare l’associazione Amani per l’Africa, con l’iniziativa “A tavola tra musica e solidarietà”

In occasione dell’11° compleanno, si è svolta nella serata di venerdì 10 giugno come tutti gli anni da 9 anni a questa parte organizzata dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana una serata speciale all’insegna dello stare bene insieme denominata “a tavola tra musica e solidarietà”. La serata è organizzata per stare insieme a tavola in amicizia e, principalmente, per raccogliere fondi che sono stati consegnati direttamente al termine della serata a Patrizia e Mauro Palazzi, punto di riferimento della Romagna dell’Associazione Amani che ha sede a Milano, e che utilizzerà questi fondi per i progetti che sostiene in Kenya, Zambia e Sudan.

Al termine della serata sono stati consegnati ad Amani ben 850 euro, un contributo davvero straordinario grazia alla generosità dei presenti, delle tante persone che hanno condiviso con la loro partecipazione questa serata (ed anche alcuni che non pur partecipato hanno voluto fare una donazione).