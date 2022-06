Luna Rossa e la vela internazionale in lutto per la morte di Francesco Longanesi Cattani, originario di Bagnacavallo

È morto Francesco Longanesi Cattani, originario di Bagnacavallo, manager conosciuto e stimato nell’ambiente velico e dell’America’s Cup come uomo di fiducia di Patrizio Bertelli e responsabile delle pubbliche relazioni del team italiano di Luna Rossa e delle relazioni esterne del Gruppo Prada, di cui faceva parte da 20 anni. “Pimperle”, così come era noto nell’ambiente velico, è morto in seguito ad un ictus improvviso. Le esequie si terranno a Bagnacavallo, presso la Collegiata di San Michele, lunedì 13 alle 15.

Luna Rossa, suoi social, ha così commentato la notizia: “Francesco, grandissimo personaggio della Coppa America, è stato un amico e una figura insostituibile per il team Luna Rossa, che ha visto nascere e che ha sostenuto con passione e dedizione instancabile. Ti ricordiamo con stima e immenso affetto. La tua famiglia di Luna Rossa”.

La sindaca Eleonora Proni ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità bagnacavallese: “La scomparsa di Francesco Longanesi Cattani ci riempie di tristezza. Originario di Bagnacavallo, persona di rara umanità, disponibilità e cortesia, nonostante vivesse da tempo a Milano amava molto la sua città, nella quale tornava spesso”.

“Numerose sono state le collaborazioni avute con la nostra Amministrazione comunale, tra le più recenti le iniziative del 2018 per i 110 anni della nascita del padre, il celebre ammiraglio Luigi, e nel 2019 una residenza per giovani artisti nel palazzo di sua proprietà. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze assieme al cordoglio dell’intera città.” ha concluso Proni.

Il sessantanovenne, di origine romagnola e sempre rimasto legato a Bagnacavallo, si è dedicato sin da giovanissimo alle regate. Partecipò alla prima Whitbread su Cs&Rb, poi all’Admiral’s Cup e al Triangolo Atlantico del 1976 sul Guia III di Giorgio Falck, quello del celebre naufragio al largo del Brasile. Dopo un trascorso anche nel mondo della Formula 1, ha seguito le sorti di Luna Rossa, sin dalla sua fondazione, diventando un personaggio molto noto all’interno del mondo velistico.