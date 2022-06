Sconto di pena per Maila Conti che accoltellò il compagno in piadineria a Lido Adriano: per la corte d’appello fu omicidio preterintenzionale

16 anni di reclusione, con l’accusa di omicidio preterintenzionale, è quanto inflitto dalla Corte d’Appello di Bologna a Maila Conti, la donna che nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2019 menò un fendente all’addome del compagno, Leonardo Politi, al culmine di una lite, colpo che gli causò un’emorragia interna letale.

Le motivazioni della sentenza sono state depositate ieri e portano allo sconto di pena di 5 anni rispetto a quanto stabilito dai giudici di primo grado, perché il reato è stato derubricato da omicidio volontario a preterintenzionale, eliminando dunque la volontà di uccidere.

La notizia è riportata dai quotidiani Il Resto del Carlino e Corriere Romagna, edizione Ravenna, in edicola oggi.

Gli avvocati della donna non si sono però detti soddisfatti e sono pronti a ricorrere in Cassazione, per veder riconosciuta la legittima difesa o, in subordine, l’eccesso colposo di legittima difesa).