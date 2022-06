Era passata da poco l’1, nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 giugno quando una Lancia Y, condotta da una donna classe 1972, è uscita di strada e si è completamente ribaltata nel fosso.

La donna stava guidando lungo via Vecchia Godo, proveniente da Russi e con direzione Godo e l’incidente è avvenuto all’altezza di una curva: una volta uscita di strada, l’auto si è impuntata con il muso nel fosso e ha cappottato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo, ma dopo la prima stabilizzazione della ferita, è stato chiamato l’elicottero da Bologna, per trasportarla all’ospedale Bufalini di Cesena, pare non in pericolo di vita.

Per i rilievi di rito, sono accorsi i Carabinieri di Russi.