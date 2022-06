Il ministro Franceschini e l’assessore regionale Lori all’incontro pubblico sul Masterplan della rigenerazione urbana di Lugo

Si terrà martedì 14 giugno a partire dalle 17.30 presso la Aula Magna del Polo Tecnico Professionale di Lugo l’incontro pubblico: MasterPlan della rigenerazione urbana di Lugo: Ripensare insieme spazi e visioni della città.

L’incontro – a cui parteciperanno, tra gli altri, il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, l’Assessore regionale Barbara Lori e il Sindaco di Lugo Davide Ranalli – è volto a presentare il lavoro svolto fino ad oggi sul MasterPlan della Rigenerazione urbana del Comune di Lugo e lanciare il percorso partecipativo e di co-progettazione che sarà sviluppato nei prossimi mesi.

Il MasterPlan, infatti, si concentrerà su alcuni edifici strategici di proprietà pubblica e privata del centro storico di Lugo sui quali si vuole avviare un percorso di riqualificazione e rigenerazione anche attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza e dei principali stakeholder nell’attività di ri-definizione degli spazi e dei luoghi della città.

Nel corso dell’incontro verranno presentate alcuni progetti come quello sul nuovo Auditorium che sorgerà in via Emaldi nell’edificio dell’ex ENAL grazie a fondi ricevuti dal PNRR. Previsto inoltre un intervento di Leonardo Tedeschi di Fondazione Innovazione Urbana di Bologna.

Il Comune negli ultimi anni ha investito molto nelle attività di rigenerazione urbana e di restauro di importanti spazi della città come la Piazza del Pavaglione, piazza Savonarola e del Teatro Rossini – il più antico teatro comunale dell’Emilia-Romagna tra quelli tuttora in attività – che è stato riaperto lo scorso 15 maggio. Non solo: attraverso virtuose operazioni pubblico/ privato si sono rigenerati interi comparti come l’ex Acetificio Venturi nel quartiere Lugo Sud.