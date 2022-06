Bagnacavallo, resta incastrato sotto un macchinario durante operazioni di scavo: grave un uomo

Intorno all’ora di pranzo oggi, martedì 14 giugno, sulla via Crocetta tra Masiera e Bagnacavallo, si è verificato un grave infortunio sul lavoro: dalle prime informazioni pare che un uomo (di cui non si conoscono ancora le generalità) sia rimasto incastrato sotto un macchinario durante alcune operazioni di scavo nella zona di una villa privata.

Subito soccorso da Vigili del Fuoco e sanitari del 118, l’uomo è stato estratto da sotto il mezzo ed è stato trasportato con l’elimedica, in codice di massima gravità, all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche anche Carabinieri e Polizia Locale per far luce sulla dinamica dell’incidente.