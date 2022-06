REDAZIONE DIFFUSA / La brutta sorpresa: un’utilitaria sulla siepe di casa

Un nostro lettore ci segnala questo curioso incidente accaduto pochi minuti fa – intorno alle 16.30 di oggi 14 giugno – in Via Faentina a Fornace Zarattini, all’altezza del numero civico 177, dove un’utilitaria Fiat è finita sopra la siepe di una casa. Nessuno dovrebbe essersi fatto male, solo un po’ di spavento. Sul posto comunque il servizio di soccorso 118. Non si conosce la dinamica dell’incidente.