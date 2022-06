Il Parco urbano di Cervia sarà intitolato a Giuseppe Palanti, che creò la “città giardino” di Milano Marittima

L’amministrazione comunale ha stabilito di intitolare il nuovo Parco urbano di Cervia al maestro Giuseppe Palanti, creatore della “città giardino” di Milano Marittima e disegnatore del primo piano regolatore con i progetti delle prime villette sul litorale. Inoltre si è valutato di procedere alla realizzazione di un logo specifico che identifichi il nuovo Parco, attivando una consultazione on line tra la comunità, chiamata a scegliere il logo tra due proposte individuate dall’Amministrazione Comunale, che esprimano gli ideali e i criteri che hanno portato alla fondazione di Milano Marittima sul modello delle città giardino in cui la compenetrazione tra ambiente e urbanizzazione è l’obiettivo per il migliore benessere possibile delle comunità.

Il sondaggio tra la comunità durerà circa un mese. La proposta che otterrà i maggiori consensi diventerà il logo che contraddistinguerà il nuovo Parco Urbano, (qui le due proposte).

Il Sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Come ho annunciato martedì in presenza di Licia Colò nella Rotonda Primo Maggio in occasione dell’inaugurazione di Cervia Città Giardino, avviamo questo sondaggio aperto alla cittadinanza e agli amici di Cervia per decidere insieme a tutti coloro che amano la nostra località il logo e il brand del nuovo Parco Palanti. Nei prossimi mesi verrà presentato il progetto esecutivo e poi vi sarà l’avvio dei lavori. Un progetto enorme che necessiterà di diversi anni per il suo completamento, ma che sarà per la nostra città un vero volano e renderà fruibile molte aree ad oggi non aperte al pubblico, riqualificandole. Un grande Central Park nel cuore della nostra città”.