Accompagnata alla “voglia di ripresa” dopo i due anni di pandemia, all’interno del mondo dei Rioni faentini c’è “voglia di miglioramento, di rinnovamento nella tradizione”: su questa linea si muove il grande lavoro di ricerca che è stato fatto praticamente da tutti e cinque nell’inserire nel grande corteo, complessivamente formato da oltre 500 figuranti a precedere il Palio del Niballo, nuovi costumi perfettamente aderenti all’epoca delle giostre cavalleresche.

Che il mondo del Niballo sia dinamico nel rispetto delle tradizioni è dimostrato dall’impegno con cui il Rione Nero, così come il Gruppo Municipale e gli altri quattro Rioni, aggiorna i suoi costumi per i figuranti dei cortei storici, utilizzando i fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per le manifestazioni e le rievocazioni storiche.

Foto 3 di 3





Il Rione Nero ha sfoderato tra maggio e la “settimana delle bandiere” in corso, ben 12 nuovi costumi: dopo i due mostrati in anteprima alla presentazione ufficiale delle manifestazioni del Niballo-Palio di Faenza, nella prima serata di lunedì 14 giugno ha illustrato le novità della propria passeggiata storica di questo 2022.

A fare gli onori di casa, nel salone al primo piano della sede di Via della Croce 14, è stato il capo Rione Peter Caroli, accompagnato dal capitano Luca Montanari, che ha accolto, oltre a diversi invitati anche dagli altri Rioni, l’assessora comunale al turismo Federica Rosetti e la presidente della Commissione Politiche economiche della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini.

“So che a Faenza sono già in cantiere per il 2023 nuovi progetti nell’ambito delle rievocazioni storiche – ha detto Rontini -; io tengo a ribadire che l’apposita legge regionale è già stata finanziata anche per il 2022 con l’impegno, perché quando è stato preparato il bilancio sono stato stanziati 200.000 euro, che verranno immessi ulteriori 100.000 euro quando ci sarà il passaggio in Assemblea dell’assestamento di bilancio”.

“Questi nostri nuovi costumi sono tanti, ma non tutti! – ha annunciato entusiasta Caroli -. E’ un lavoro iniziato qualche anno fa da un gruppo di lavoro fantastico: ora possiamo dire che abbiamo rinnovato quasi tutta la nostra sfilata e che non abbiamo finito”.

A illustrare i costumi è stato Damiano Tinelli, l’araldo del Rione Nero, presentatosi, proprio col costume rinnovato, peraltro già visto alla ridotta sfilata del Palio del 31 luglio 2021.

Il primo è stato quello dei paggi porta-allori, rivisto nella parte superiore, ossia nella camicia e nel corpetto che porta sul fronte lo stemma del Rione Nero ricamato in oro, così come quello che in quel di Porta Ravegnana si è deciso di fare negli ultimi anni per il cosiddetto “gruppo annuncio”: quindi nel Gruppo degli Sbandieratori e dei Musici si potrà osservare già da sabato prossimo al Torneo in Piazza del Popolo lo stemma del Rione ricamato in oro sul petto.

Negli ultimi 25 anni la passeggiata storica del Nero si distingue per la presenza di quattro paggi porta-alloro (simbolo di gloria e di vittoria) che quest’anno vengono rivisitati in forma distinta per connotazione cromatica: i costumi sono composti da camicia e corpetto con la stella a otto punte, già vista nei costumi precedenti inaugurati nel 1984.

I costumi della nobildonna e del priore sono stati totalmente rivisti e rifatti in base a un progetto nato nel 2019, che ha inteso anzitutto ricostruire la connotazione storica di una famiglia vicina alla Signoria dei Manfredi, quella degli Amici, il cui esponente principale si occupava della riscossione del dazio del sale all’interno del centro storico per conto della Signoria. Lo stemma messo al collo che compare sul petto del priore e dell’araldo è stato realizzato dall’artista faentino Carlo Zoli.

La ricerca storica e l’elaborazione del bozzetto è stata possibile con gli importanti contributi del professor Gianluca Senzani e dell’artista faentino Giuseppe Rava. Madonna Elena sarà dunque per il terzo anno consecutivo la dama a cavallo del Rione Nero.

Quelle dei palafrenieri sono figure meno evidenti all’interno del corteo storico ma non meno importanti: sono coloro che tengono “a morso” i cavalli del priore e della nobildonna e, se serve, del cavaliere giostrante: spesso sono i proprietari dei cavalli stessi.

Dal 1959, anno di nascita del Palio del Niballo di Faenza, nel corteo storico del Rione Nero c’è la rappresentanza del Castello di Granarolo che ufficialmente è rappresentata da un paggio porta-insegne e dalla figura del Castellano, ossia colui anche armato che per conto dei Manfredi aveva il compito di mantenere l’ordine e l’istituzione. Attraverso le ricerche, gli esperti del Rione di Porta Ravegnana hanno ricondotto all’interno della rappresentanza di Granarolo l’importante figura del commissario visconteo Gherardo Cerruto che verso la primavera del 1478 condusse le trattative per restituire il Castello di Granarolo, che era stato preso dai cotignolesi, ai Manfredi e lavorò per conto del ducato milanese a quest’opera. Rispetto al precedente costume, dismesso, è cambiato qualche componente tra cui la calzamaglia e il mantello che riprende in parte i colori del Ducato milanese.

Dagli anni ’70 il Rione Nero ha avuto nel corteo la presenza di tre casati con una figura maschile e una figura femminile; nel 2018, quando fu attuato il progetto delle nuove famiglie già viste in sfilata, venne a mancare la terza figura femminile: sono così state istituite le figure del Castellano e della Castellana. Durante la presentazione i due costumi sono stati indossati da figuranti storici: Oscar, che sfila dal lontano 1961 e fu premiato nel 2010 come “miglior figura” dell’intero corteo, e Irene.

Sempre in rappresentanza di Granarolo, è stata introdotta la figura del balestriere della Rocca, valoroso interprete della difesa del castello: sfileranno in due.

Il rinnovato vestiario dei figuranti rionali è opera delle sapienti mani di Angela, Barbara e Sara della “Sartoria del Borgo” di Via delle Vigne 8.