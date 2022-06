Incidente stradale a Mezzano. Ferite due donne, entrambe ricoverate al Bufalini

Incidente stradale a Mezzano, attorno alle 12 di quest’oggi 15 giungo. In seguito al sinistro, verificatosi all’incrocio tra via Zuccherificio e via Cerba, sono rimaste ferite due donne: una 20enne e una 70enne, la prima era alla guida di una Smart, la seconda di una Fiat Panda.

Immediato l’intervento del personale del 118 con ambulanza, automedica ed elimedica. Entrambe le automobiliste sono state ricoverate al Bufalini. La strada è stata momentaneamente chiusa, per permettere i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.