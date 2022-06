Morte ‘Balla’. Nuovo processo per quattro ragazzi, accusati di averlo lasciato morire in overdose in un parcheggio di Lugo

Nuovo processo per i quattro amici di “Balla”, Matteo Ballardini, che, secondo l’accusa, nella notte del 12 aprile 2017 abbandonarono l’amico in overdose da metadone, in un’auto, in un parcheggio a Lugo. Balla, dopo ore di agonia, morì.

La Corte di Cassazione ha infatti annullato la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Bologna, che aveva ridotto sensibilmente le pene, escluso l’omicidio volontario con dolo eventuale. La notizia è riportata sui quotidiani locali, in edicola quest’oggi.

La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Pg Valter Giovannini convinto che i quattro giovani avessero “giocato con la vita del ragazzo a una sorta di roulette russa”.

Beatrice Marani, in primo grado, era stata condannata a 15 anni e quattro mesi per omicidio volontario con dolo eventuale, pena ridotta a quattro anni e dieci mesi per cessione del metadone. Leonardo Morara dai 14 anni e 20 giorni era stato condannato in appello a un anno per spaccio di cocaina e omissione di soccorso aggravata; Giovanni Simone Palumbo e Ayoub Kobabi da nove anni e quattro mesi avevano avuto una pena ridotta a otto mesi, per omissione di soccorso.

Sarà un nuovo processo a stabilire le responsabilità dei 4 ragazzi.