Presente anche Massa Lombarda nella 50^ edizione di Cervia Città Giardino

Ieri sera, a Milano Marittima, è stata presentata la storica esposizione floreale “Cervia Città giardino – Maggio in fiore” giunta quest’anno alla cinquantesima edizione. Anche il Comune di Massa Lombarda, nella VII Traversa di Milano Marittima, ha realizzato un’aiuola, riproducendo con i fiori una Pesca Buco Incavato, simbolo della città.

L’aiuola massese “Pesca Buco Incavato – proteggiamo una biodiversità” evidenzia la valorizzazione della biodiversità a tutela del patrimonio genetico di varietà e razze autoctone romagnole.

Massa Lombarda è riconosciuta come città natale della frutticoltura moderna, in particolare per quanto riguarda la coltivazione del pesco. Il Buco Incavato è un vero e proprio simbolo cittadino dato che è la varietà di pesco più diffusa e coltivata nei territori massesi assumendo il nome di Pesca di Massa Lombarda a seguito dell’ampia commercializzazione.

Durante la presentazione sono stati premiati i vari comuni che hanno partecipato all’iniziativa tra cui il sindaco Daniele Bassi che ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver partecipato alla 50′ edizione di “Cervia città giardino”, rassegna europea che ci ha permesso di allestire un’aiuola che valorizza la nostra storia e i tratti innovativi della comunità massese.

L’aiuola ricorda la nascita della peschicoltura industriale e, grazie al nocciolo di pesco creato da WASP di Massimo Moretti, la proiezione nel futuro che parte da Massa.

Ringrazio per la competenza e passione dimostrate la nostra struttura tecnica, a partire dai giardinieri coordinati dall’agronomo Alberto Pennisi.”

“Cervia Città Giardino” è la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa, punto di riferimento per architetti e tecnici del verde di tutta Europa.

Nata da un’idea di Germano Todoli e portata avanti dal figlio Riccardo, la rassegna, nata agli inizi degli anni ’70, ha assunto un carattere internazionale.

Sono oltre 350.000 le piante di fiori e migliaia di metri quadrati di tappeto erboso, sculture, espressioni e composizioni emozionanti, figure e geometrie, originali giardini ed incredibili allestimenti floreali, che possono essere ammirati passeggiando per la città durante tutto il periodo estivo.