I GAL dell’Emilia Romagna alla scoperta del Cammino di Santiago per imparare le buone prassi

Nell’ambito del progetto di cooperazione CAMMINI, i 6 GAL dell’Emilia Romagna, con il coordinamento e la supervisione del GAL capofila di progetto DELTA 2000 e la realizzazione del programma e degli incontri a cura del GAL Ducato, hanno organizzato uno study Visit a Santiago de Compostela (Spagna) dal 7 all’11 giugno, per scoprire i fattori di successo del Cammino di Santiago.

Il Cammino di Santiago, che rappresenta un modello studiato da esperti di pellegrinaggio in tutto il mondo, deve il segreto del suo successo a molteplici fattori prima di tutto la sua storia secolare, ma anche alla capacità delle istituzioni spagnole di strutturarlo, organizzarlo e promuoverlo efficacemente.

La delegazione dello Study Visit, composta da 30 persone, oltre ai rappresentati (amministratori e funzionari) dei GAL, prevedeva rappresentanti di Associazioni che gestiscono gli itinerari, enti locali e operatori turistici. Per il GAL DELTA 2000 erano presenti:

– CAMMINO DI DANTE

– VIA ROMEA GERMANICA

– VIAE MISERICORDIAE

– ATLANTIDE /ESPERIENZE NEL DELTA – operatore turistico

– CONSORZIO NAVI DEL DELTA/PODELTATOURISM – operatore turistico

– AQUA – operatore turistico

Oltre ad incontri istituzionali, si sono avuti incontri con le strutture ricettive private alcune delle quali hanno ricevuto finanziamenti tramite i GAL spagnoli, è stato anche percorso un breve tratto di Cammino durante il quale sono state richieste alcune opinioni ai pellegrini che transitavano.

Tra gli incontri istituzionali di particolare rilevanza i referenti del XACOBEO 2021-2022, l’Assessore al turismo e il vicesindaco dell’Ayuntamiento de Santiago de Compostela (Comune), i referenti di AGADER (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural) e il coordinamento dei GAL della Galizia. Si sono inoltre incontrati il GAL Asociacìon de Desenvemento Rural Marinas Betanzos e il GAL Asociacion Costa da Morte che ci hanno accompagnato a vedere i progetti finanziati lungo il Cammino come la strutturazione di fontane pubbliche lungo un tratto del percorso, un albergo per pellegrini/turisti con possibilità di alloggio sia condiviso che privato, una taverna/ristorante a ridosso del Cammino Inglese e altre interessanti realità.

Tra i partecipanti è emersa una grande soddisfazione dell’esperienza maturata durante lo study Visit:

“Voglio ringraziare per l’organizzazione e la professionalità per queste giornate intense di studio e di lavoro insieme, Sono sicuro che darà frutti notevoli. … Uno degli aspetti più positivi è stato il nostro reciproco conoscerci, parlarci, condividere le idee, la voglia di fare squadra.” Flavio Foietta, VIA ROMEA GERMANICA

“Le persone conosciute sono preziose come le esperienze e gli spunti che abbiamo raccolto. Grazie e complimenti”. Dario Fabbri, AQUA

“Non dobbiamo diventare una copia del modello spagnolo, dobbiamo realizzare un modello italiano, tenendo conto dei suggerimenti e di ciò che abbiamo visto.” Luciano Albonetti, VIAE MISERICORDIAE

“Abbiamo portato 30 persone importanti, provenienti da tutta la Regione Emilia Romagna, a Santiago di Compostela ad incontrare i massimi referenti del prodotto turistico CAMMINI, proprio per fare capire loro la capillare e profonda organizzazione che hanno gli Spagnoli. Siamo certi che tutti insieme, comprese le amministrazioni pubbliche, possiamo fare anche da noi dei cammini un motore culturale ed economico per i territori coinvolti.” Mauro Conficoni, amministratore delegato del GAL DELTA 2000.