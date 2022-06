“Ortinsieme” a Russi propone serata conviviale con i prodotti dell’orto

Venerdì 17 giugno dalle 19, presso la sede dell’Associazione “OrtInsieme”, in via Molinaccio 30 a Russi, si terrà l’evento “…e divenir Comunità”, una serata conviviale in cui si potranno assaggiare piatti preparati con i prodotti dell’orto e stare insieme.

Ci sarà anche un momento in cui gli operatori di Ortinsieme e di Fare Comunità proporranno un dialogo sul tema della comunità e dell’importanza di collaborazione tra servizi , cittadini e imprese, in un periodo dove marginalità e povertà vanno contrastate con nuove pratiche di relazione e di coesione sociale.

È richiesta, possibilmente, la prenotazione.

Per informazioni:

3356391756

accoglienza@coopmulino.it

Prossimo appuntamento, venerdì 22 luglio sempre dalle 19, con “Orti di csambio”.

Ortinsieme è un progetto di accoglienza e agricoltura sociale, iniziato nel 2019, composto da una casa colonica e da un orto ci circa 3 ettari, con vendita sul posto. Il progetto è gestito dalla Cooperativa Il Mulino, con il quale il Comune di Russi ha in essere una convenzione che riconosce il progetto come servizio sociale innovativo.

La casa (“Casa Ortinsieme”) è un gruppo appartamento che prevede l’accoglienza di 6 persone in situazione di criticità abitativa, con l’obiettivo di sviluppare relazioni positive e competenza necessarie al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale. L’orto (“Podere Ortinsieme”) è un terreno agricolo coltivato a ortaggi e frutta in regime di agricoltura biologica.