Palio di Faenza. Le bandiere protagoniste il 18 e 19 giugno in Piazza del Popolo

Si preparano a portare colori e musica in Piazza del Popolo gli alfieri bandieranti e musici che daranno vita nel prossimo fine settimana al tradizionale appuntamento con le gare delle bandiere che precedono di una settimana la 65^ edizione della giostra del Niballo Palio di Faenza. Il calendario prevede sabato 18 giugno alle 20.30 il Torneo Alfieri Bandieranti e Musici nelle categorie Singolo, Piccola Squadra, Grande Squadra e Musici, mentre domenica alle 21.00 è previsto il Giuramento dei cavalieri che disputeranno il Palio e, a seguire, la gara delle bandiere nelle specialità della coppia (la botte). In caso di maltempo le gare saranno spostate al PalaCattani.

Dove vedere le gare delle bandiere

Le due serate delle bandiere saranno trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali del Palio (Youtube, Fb e sito www.paliodifaenza.it) e sulla pagina Fb di FaenzaWebTv. Un modo facile e immediato per non perdersi le gare o per rivederle anche nei giorni successivi e continuare a vivere la magia di queste serate in Piazza del Popolo: il Torneo della Bigorda d’Oro, andato in streaming nella sera della gara lo scorso 11 giugno ha raggiunto oltre 10.000 visualizzazioni. La sintesi delle gare del 18 giugno verrà trasmessa su TeleRomagna (canale 14) lunedì 20 giugno alle 21.30 con replica mercoledì 22 giugno alle 23.00 mentre la sintesi delle gare del 19 giugno (incluso il Giuramento dei Cavalieri) verrà trasmessa su TeleRomagna (canale 14) martedì 21 giugno alle 22.30 con replica mercoledì 22 giugno alle 14.45.

Prevendita biglietti del Palio durante le serate delle bandiere

Oltre alle prevendite online già attive dallo scorso 27 maggio su www.vivaticket.com, in occasione delle gare di sabato e domenica sarà attivo il servizio di prevendita al Teatro Masini per i biglietti del Palio dalle 19.30 alle 22.00. I biglietti del Palio saranno inoltre acquistabili il 26 giugno, giornata della giostra, allo Stadio B. Neri dalle 10.00 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 15.30. È consigliato l’acquisto in prevendita onde evitare lunghe code in biglietteria il giorno della giostra. In caso di acquisto online, non sarà più necessario ritirare il biglietto allo Stadio B. Neri come avveniva in passato: basterà stampare il biglietto elettronico ricevuto da Vivaticket e presentarlo all’ingresso.

L’elenco dei partecipanti alle gare di sabato 18 giugno

Borgo Durbecco

Singolo: Marco Tarroni con Matteo Bossa (tamburino), Devis Valmori (portabandiera)

Piccola Squadra: Marco Solaroli, Tarroni Marco, Andrea Carloni, Marco Montanari, Mattia Pasi, Marco Pasi con Marco Liverani, Matteo Bossa, Andrea Foschini, Gabriele Gulmanelli, Mattia Comani, Luca Alboni, Riccardo Silimbani, Roberto Balducci, Andrea Montanari (tamburi) e Francesca Sangiorgi, Beatrice Ricci, Giulia Tassinari, Francesca Monti, Elena Cicognani, Michela Zama, Enea Zoli, Federica Lelli, Samuele Neri, Matilde Cicognani (chiarine), Flavio Vallini, Andrea Mantellini, Matteo Maurizi, Lorenzo Rava, Davide Guerrini, Nicolas Gorini (portabandiera)

Grande Squadra: Devis Valmori, Andrea Barnabè, Davide Guerrini, Alessio Buzzi, Nicolas Gorini, Marco Solaroli, Andrea Leonardi, Andrea Carloni, Mattia Pasi, Marco Pasi, Marco Tarroni, Marco Montanari con Marco Liverani, Matteo Bossa, Andrea Foschini, Mattia Comani, Gabriele Gulmanelli, Roberto Balducci, Riccardo Silimbani, Luca Alboni (tamburi) e Francesca Sangiorgi, Beatrice Ricci, Francesca Monti, Giulia Tassinari, Michela Zama, Elena Cicognani, Enea Zoli, Samuele Neri, Federica Lelli (chiarine), Flavio Vallini, Andrea Mantellini, Matteo Maurizi, Federico Maurizi, Alessandro Ricci, Lorenzo Rava (portabandiera)

Rione Giallo

Singolo: Luca Ghinassi con Letizia Fabbri (tamburino), Maurizio Reali (portabandiera)

Piccola Squadra: Simone Lionetti, Nicolò Benedetti, Luca Giuseppe Corvino, Luca Ghinassi, Davide Lionetti, Michele Pasi con Giovanni Frattini, Maia Berdondini, Noemi Taroni, Alessia Pascoli, Nicolò Tagliaferri, Enrico Pederzoli, Lorenzo Ghiselli, Filippo Sangiorgi, Letizia Fabbri, Giulia Querzola, Matteo Rocchi, Sofia Sansavini, Ginevra Testa, Nicole Turchi (musici), Maurizio Reali, Stefano Testa, Davide Testa, Marco Bandini, Andrea Querzola, Daniele Lama (portabandiera)

Rione Nero

Singolo: Francesco Santandrea con Mattia Ricci (tamburino), Enrico Emiliani (portabandiera)

Piccola Squadra: Enrico Emiliani, Luca Senni, Nicolò Bettoli, Manuel Galtieri, Giacomo Costa, Antonio Costa con Mattia Ricci, Martina Bonomo, Ginevra Cipriani, Tania Rossi, Nicolò Tinelli, Francesco Laderchi, Camilla Tinelli, Matilde Bandini, Lucrezia Bettoli, Chiara Donati, Riccardo Barnabè (tamburi) e Giulia Marini, Michela Lotti, Federico Laghi, Alice Bandini, Michela Vernieri, Marta Cornacchia, Monica Arduini, Fransceso Amadei, Mussa Lugendo Bagnoli (chiarine), Alberto Morini, Rodrigo Ceroni, Paolo Emiliani, Sante Savino, Luca Monducci, Andrea Casadio (portabandiera)

Grande Squadra: Enrico Emiliani, Luca Senni, Manuel Galtieri, Nicolò Bettoli, Giacomo Costa, Antonio Costa, Alberto Morini, Rodrigo Ceroni, Paolo Emiiani, Sante Savino, Luca Monducci, Andrea Casadio con Mattia Ricci, Martina Bonomo, Ginevra Cipriani, Tania Rossi, Nicolò Tinelli, Francesco Laderchi, Camilla Tinelli, Matilde Bandini, Lucrezia Bettoli, Chiara Donati, Riccardo Barnabè (tamburi) e Giulia Marini, Michela Lotti, Federico Laghi, Alice Bandini, Michela Vernieri, Marta Cornacchia, Monica Arduini, Francesco Amadei, Mussa Lugendo Bagnoli (chiarine), Christian Bandini, Matteo Bandini, Fransceso Santandrea, Nico Gentilini Pietro Emiliani, Stefano Galtieri (portabandiera)

Rione Rosso

Singolo: Raffaele Rampino Jr con Luca Linguerri (tamburino), Edoardo Caselli (portabandiera)

Grande Squadra: Raffaele Rampino Jr, Matteo Rubini, Francesco Palomba, Edoardo Caselli, Federico Lasala, Federico Piazza, Roberto Villa, Denis Bucci con Amadei Lisa, Martina Rossi, Alessia D’amico, Luca Linguerri, Christian Vignoli, Anna Mercuriali, Sara Donati, Francesca Vezzoli (tamburi), Andrea Zaccarini Elisa Casadio, Filippo Cavalli, Marwan Hammani (portabandiera)

Rione Verde

Singolo: Filippo Rossi con Massimiliano Rossi (tamburino), Michela Pantera (portabandiera)

Piccola Squadra: Mirco Mazzotti, Florian Gorovelli, Davide Vecchio, Paolo Gioviti, Nicola Bergami, Nicola Dal Pozzo con Michela Pantera, Alessia Cornacchia, Michela Caroli, Marco Barbagallo, Sara Barbagallo, Gianmarco Pisotti, Anna Mazzotti, Mariachiara Dal Pozzo (tamburi) ed Eugenia Stefani, Daniele Ravioli, Alice Fabbri, Martina Negrini, Elena Proni, Marco Santandrea, Marco Anulli, Nicolò Del Popolo (chiarine), Massimiliano Rossi, Luca Santandrea, Luca D’Eusanio, Andrea Minati, Marco Bertoni, Alessandro Zenzani (portabandiera)

Grande Squadra: Massimiliano Rossi, Luca Santandrea, Luca D’Estanio, Filippo Rossi, Marco Bertoni, Alessandro Zenzani, Mirco Mazzotti, Florian Gorovelli, Davide Vecchio, Paolo Gioviti con Michela Pantera, Alessia Cornacchia, Michela Caroli, Marco Barbagallo, Sara Barbagallo, Gianmarco Pisotti, Anna Mazzotti, Mariachiara Dal Pozzo (tamburi) ed Eugenia Stefani, Daniele Ravioli, Alice Fabbri, Martina Negrini, Elena Proni, Marco Santandrea, Marco Anulli, Nicolò Del Popolo (chiarine), Nicola Bergami, Nicola Dal Pozzo, Andrea Minati, Fabio Samorè, Francesco D’Eusanio (portabandiera)

Gli atleti delle gare di domenica sera e il Giuramento dei Cavalieri del Palio

Le gare serali di domenica 19 giugno saranno precedute alle ore 21.00 dal Giuramento dei Cavalieri del Palio: per il Borgo Durbecco presterà giuramento Luca Innocenzi, Sergej Sissa per il Rione Giallo e Matteo Tabanelli per il Rione Nero. Matteo Rivola giurerà per il Rione Rosso e Nicolas Billi per il Rione Verde.

Questi invece i nomi degli atleti in gara domenica nella specialità coppia:

Borgo Durbecco – Marco Tarroni e Marco Pasi con Marco Liverani (tamburino), Devis Valmori, Mattia Pasi (portabandiera)

Rione Giallo – Simone Lionetti e Davide Lionetti con Letizia Fabbri (tamburino), Maurizio Reali, Luca Giuseppe Corvino (portabandiera)

Rione Nero – Francesco Santandrea e Enrico Emiliani con Mattia Ricci (tamburino), Paolo Emiliani, Rodrigo Ceroni (portabandiera)

Rione Rosso – Raffaele Rampino Jr e Francesco Palomba, con Luca Linguerri (tamburino), Edoardo Caselli, Denis Bucci (portabandiera)

Rione Verde – Filippo Rossi e Massimiliano Rossi con Mattia Bertacchi (tamburino), Marco Bertoni, Florian Gorovelli (portabandiera)

