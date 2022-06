Per due venerdì il Mercato del Contadino di Faenza si sposta in piazza del Popolo

In occasione dell’allestimento e lo svolgimento delle attrazioni itineranti legate al Luna Park di Faenza, in piazzale Pancrazi, il Mercato del Contadino, da domani, per due venerdì consecutivi, 17 e 24 giugno, si trasferirà straordinariamente in piazza del Popolo con inizio dalle 17.30. Venerdì 1 luglio i banchi del Mercato del Contadino torneranno nella sua sede in piazzale Pancrazi.