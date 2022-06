A Punta Marina inaugura il bagno Re di Denari: ombrelloni automatizzati e vasta area per bambini e famiglie

Angelo Cassarino, dopo diverse stagioni nella riviera romagnola, da quest’anno gestirà il Bagno Re di Denari a Punta Marina Terme.

“Uno stabilimento a conduzione familiare, dove assieme a Massimo e Croci si lavora per trasmettere un’atmosfera di tranquillità. – ci racconta Angelo – Le nostre attività sono maggiormente pensate per i bambini: ogni domenica, infatti, proponiamo un evento dedicato come lo spettacolo dei burattini ed il pagliaccio Billo, mentre il sabato sera organizziamo intrattenimenti musicali dal vivo per tutta la famiglia.”

La lunga spiaggia del Re di Denari, oltre ad una fornita area giochi, vanta tre campi da racchettoni e 120 ombrelloni completamente automatizzati, capaci di aprirsi e chiudersi solo con un telecomando, grazie ad una batteria a energia solare posta sopra ad ogni postazione.

La cucina vede uno dei punti di forza nella paella, preparata con ricetta di famiglia (in particolare ad occuparsene è Massino, il suocero di Angelo) in un’apposita padella che contiene fino a 40 chili di riso.

“Confesercenti augura un buon lavoro ad Angelo per questa nuova avventura!”, chiosano dall’associazione di categoria.