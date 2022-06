Donazione dei Lions Club Ravenna all’ass. Cuore di Maglia, che realizza corredini per i nati prematuri

Sotto gli alberi dei Giardini Pubblici ravennati il Lions Club Ravenna Dante Alighieri, Presidente Giovanni Naccarato, ha donato un contributo di cinquecento euro alla delegazione ravennate dell’Associazione Cuore di Maglia, coordinate dalla Delegata Valeria Vallesani. L’Associazione è composta da 740 volontarie in tutta Italia, 40 solo nel gruppo di Ravenna, che creano a maglia corredini destinati a bimbi nati prematuri e ricoverati in terapia intensiva neonatale a Ravenna e Rimini, alle neonatologie di Forlì e Macerata e agli ospedali CUAMM in Africa.

La bellezza degli intrecci , le trame e i colori servono a riscaldare e in alcuni casi a far “riconoscere“ l’odore materno, come nel caso del Dudù, per aiutare i piccoli eroi a non sentirsi soli, avvolti in un intreccio di fili di speranza.

Il contributo donato dal Lions Club è costituito in parte dal ricavato del Corso di Cinema realizzato nella sede di Antropotopia dal Lions Alessandro Tedde, produttore e filmaker.

Il Corso di Cinema, molto apprezzato dai partecipanti, verrà nuovamente attivato in ottobre e il ricavato sarà destinato ancora all’Associazione Cuore di Maglia.