Incidente auto-moto a Lugo, all’incrocio di via Cotignola e via Alberico da Bariano. Motociclista ricoverato in elimedica al Bufalini

Incidente stradale auto-moto a Lugo, nel pomeriggio di oggi venerdì 17 giugno, in via Provinciale Cotignola all’altezza dell’incrocio con via Alberico da Bariano. Nel sinistro sono state coinvolte una Ducati e una Citroen C4. Secondo le prime informazioni la moto, guidata da un motociclista 30enne, proveniva da Lugo in direzione Cotignola, mentre la vettura si immetteva provenendo da via Cotignola. Inevitabile lo scontro.

Immediato l’intervento del 118, giunto sul posto con ambulanza e elimedica. Il motociclista, dopo essere stato stabilizzato sul posto, e’ stato trasferito al Bufalini di Cesena.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale della Bassa Romagna per gestire il traffico e permettere i soccorsi. Strada aperta a senso unico alternato per permettere i rilievi.