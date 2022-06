L’Ex Garage Europa di Cervia sarà parcheggio per le attività ricettive: se ne occuperò Pentagramma Romagna

Il comune di Cervia ha sottoscritto il comodato gratuito con Pentagramma Romagna S.p.A., in liquidazione, l’area denominata “Ex Garage Europa” per adibire a parcheggio per auto e moto a favore delle attività ricettive della zona.

La durata del comodato è valida fino al 30 settembre e il comune ha concesso la gestione dell’area ad uso gratuito alle associazioni di categoria ASCOM Cervia SRL e CONFESERCENTI SICOT SRL.

Anche per quest’anno le Associazioni di categoria si sono impegnate a gestire autonomamente le aree di sosta esterne dell’Ex Garage Europa, senza scopo di lucro ed a favore delle attività ricettive della zona.

Le associazioni avranno il compito di effettuare la manutenzione dell’area, con particolare riferimento agli sfalci, potature, ripristino recinzioni, e tutte le manutenzioni necessarie come opere di delimitazione, segnaletica, illuminazione temporanea.

La possibilità di avere dunque un’area centrale come quella dell’ex Garage Europa a disposizione nel periodo estivo aiuta a risolvere parte delle problematiche dei parcheggi a Milano Marittima derivante dal numeroso afflusso turistico.