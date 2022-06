Faenza. Lavori alla rete fognaria, modifiche della viabilità

Per lavori di riparazione della rete fognaria da lunedì 20 giugno a venerdì 15 luglio, e comunque fino a termine lavori, sono previste a Faenza alcune modifiche alla viabilità.

In via santa Maria dell’Angelo, nel tratto compreso tra via Barbavara e le vie Zanelli, Severoli e Castellani, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; doppio senso di circolazione per i soli veicoli in uso a residenti e frontisti del tratto indicato.

In via Zanelli, nei primi tre box di sosta, a partire dall’intersezione con le vie Santa Maria dell’Angelo, Severoli e Castellani, divieto di sosta con rimozione forzata; percorso alternativo per raggiungere via Severoli e via Zanelli: dalle vie Cavour, Tonducci e Castellani, dove per quel periodo verrà soppressa la Ztl.