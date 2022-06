Motociclista ravennate cade in una scarpata vicino al Passo dei Mandrioli: volo di 60 metri per il 40enne, trasportato al Bufalini via elicottero

Nella mattina di sabato 18 giugno un motociclista di quarant’anni residente in provincia di Ravenna, intento a percorrere un tratto vicino al Passo dei Mandrioli (località Racetto) a Bagno di Romagna (Forlì-Cesena), per cause da chiarire è caduto da una scarpata per circa 60 metri procurandosi un politrauma.

I due compagni che erano in viaggio con il malcapitato hanno allertato i soccorsi e in pochi minuti sono intervenuti Elipavullo, l’automedica e l’ambulanza di Sarsi oltre al Soccorso Alpino che, arrivato sul posto, ha partecipato alle manovre di recupero insieme ad Elipavullo. Il motociclista è stato evacuato dall’elicottero e condotto al trauma center dell’Ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni.