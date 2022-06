Quella di oggi, sabato 18 giugno sarà una giornata dalle tinte estive, con cielo sereno o poco nuvoloso la mattina, per poi virare al sereno per il resto del giorno. Le indicazioni meteo del sito Arpae Emilia Romagna segnalano cielo soleggiato sia in collina che sulla costa e temperature che vanno dai29° dei rilievi, fino ai 32° della pianura.

Il mare sarà mosso in mattinata, con tendenza all’attenuazione del moto ondoso durante la giornata, fino a diventare poco mosso.